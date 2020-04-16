Начались летные испытания самолета ВТА A-400M, предназначенного для ВС Люксембурга

ЦАМТО, 15 апреля. Компания Airbus сообщила о начавшихся на предприятии в Севилье летных испытаниях самолета ВТА A-400M, предназначенного для поставки ВС Люксембурга.

Первый полет состоялся 13 апреля. Самолет MSN104 взлетел в 16:08 по местному времени и успешно совершил посадку пять часов спустя. Предполагается, что самолет будет передан заказчику во втором квартале 2020 года.

ВС Люксембурга и Бельгии будут эксплуатировать свои A-400M совместно. Как ожидается, сборка первого A-400M, предназначенного для ВВС Бельгии, завершится в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, Люксембург в числе семи стран, входящих в организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) в декабре 2001 года подписал соглашение на разработку и поставку A-400M. В общей сложности Люксембург и Бельгия заказали 8 самолетов: семь для ВС Бельгии и один для ВС Люксембурга.

В 2005 году парламент Люксембурга проголосовал за выделение 168 млн. евро для совместной с Бельгией закупки самолета. Люксембург также дополнительно заплатит 28 млн. евро налога на добавленную стоимость.

A-400M будут поставлены ВВС Бельгии и Люксембурга в период 2020-2023 гг. Переданные ВВС Бельгии и Люксембурга A-400M войдут в состав 20-й эскадрильи 15-го транспортного авиакрыла, размещенного на авиабазе "Мельсбрек".