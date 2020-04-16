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Российская газета

Украинский миномет взорвался в ходе учений

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Источник изображения: РИА Новости

На Украине в ходе учебных стрельб на полигоне в Донецкой области взорвался миномет. В результате происшествия погиб 24-летний старший солдат роты спецназначения, еще восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, сообщается на сайте Государственного бюро расследований Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 апреля около 11:40. Стрельбы велись из 82-миллиметрового миномета, причина случившегося устанавливается - для ее определения будут назначены соответствующие экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил обращения с оружием.

Трагичные инциденты со взрывами минометов в армии Украины случаются регулярно, из-за чего счет подорвавшихся в ходе учений военнослужащих идет на десятки. Как уже сообщала "РГ", особенно часто такие ЧП происходят при использовании 120-миллиметрового миномета "Молот". Только в 2018 году в результате двух происшествий погибли шесть человек, несколько были ранены. Впрочем, позже военная прокуратура пришла к выводу, что виноваты в этом были сами расчеты орудий.


Алексей Иванов

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Страны
Украина
Проекты
Военные учения
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