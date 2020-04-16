Испытания новейшего китайского автомата сняли на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлены испытания новейшего китайского автомата QBZ-191.

Как сообщает YouTube-канал Чингиса Дамбиева, тестирование проводилось в НИИ оружейной промышленности № 208, а видео подготовил телеканал CCTV.

Новый автомат имеет калибр 5,8×42 мм. Также сообщается, что оружие планируется выпускать в трех вариантах. Основным образцом станет QBZ-191 со стволом длиной 368 мм, но для снайперов в отделениях появится оружие с более тяжелым и длинным стволом. Также предусмотрен выпуск версии автомата, относящегося к классу так называемого персонального оружия самообороны (PDW), которым, в частности, вооружают экипажи боевых машин и артиллерийские расчеты. QBZ-191 для этой категории военнослужащих будет выпускаться с укороченным стволом.

Отмечается, что действие автоматики у QBZ-191 осуществляется за счет отвода пороховых газов из канала ствола с коротким ходом поршня. Автомат имеет поворотный затвор и может вести одиночный и автоматический огонь. Также у него имеется планка Пикатинни, складная мушка и регулируемый нескладной пластиковый приклад. Для нового автомата подходят магазины от QBZ-95.

Руслан Мельников