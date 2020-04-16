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ЦАМТО

Саперы Северного флота отработали установку минных заграждений в Арктике

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Минный заградитель ГМЗ-3
Минный заградитель ГМЗ-3.
Источник изображения: Вестник Мордовии

ЦАМТО, 15 апреля. Расчеты подвижного отряда заграждения отдельного морского инженерного полка Северного флота на полигоне в районе поселка Щукозеро Мурманской области провели учения по установке мин на танкоопасном направлении.

Саперы отработали практические действия по постановке противотанковых минных полей на обозначенных рубежах в соответствии с особенностями арктического рельефа, с целью не допустить прорыва линии обороны силами бронетехники условного противника.

Установку мин механизированным способом обеспечил расчет гусеничного минного заградителя ГМЗ-3. Протяженность поставленного минного поля составила более километра. Дистанционное минирование противопехотного минного поля произвел универсальный минный заградитель УМЗ на базе Урал-131.

Огневое прикрытие действий подвижного отряда заграждения обеспечило штурмовое отделение на бронетранспортере БТР-82А.

Всего в учении было задействовано около 10 ед. военной и специальной техники. Проведению учения на полигоне предшествовала теоретическая подготовка личного состава, а также специальная подготовка техники к действиям в сложных климатических условиях Заполярья, сообщает пресс-служба Северного флота.

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