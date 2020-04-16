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ТАСС

КПП ряда соединений ВВО впервые оснастят противотаранными устройствами "Рубеж-4000"

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Дорожный блокиратор "Рубеж-3000"
Дорожный блокиратор "Рубеж-3000".
Источник изображения: strong05.ru

Они могут помешать въехать на объект транспортным средствам весом до 30 тонн

ТАСС, 15 апреля. Контрольно-пропускные пункты ряда соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) впервые оснастят новейшими противотаранными охранными устройствами "Рубеж-4000", которые могут помешать въехать на объект транспортным средствам весом до 30 тонн. Об этом сообщила в среду пресс-служба ВВО.

"В целях усиления противодействия терроризму на контрольно-пропускных пунктах ряда соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области и Хабаровского края, поступила первая партия новейших противотаранных дорожных блокираторов "Рубеж-4000", - сообщила пресс-служба.

Комплекс создает физическое препятствие при попытке несанкционированного въезда на охраняемые объекты транспортных средств массой до 30 тонн, а также для остановки прибывающего автотранспорта с целью досмотра. Он может работать и в связке с другими современными автоматизированными техническими средствами охраны. Охранные комплексы повысят безопасность воинских частей и упростят работу дежурных служб, осуществляющих пропускной режим, уточнила пресс-служба.

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