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Российская газета

Военные следят за кораблем США в Черном море

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Источник изображения: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Gearhiser / wikimedia.org

Все маневры зашедшего в минувший понедельник в Черное море американского эсминца "Портер" с крылатыми "Томагавками" и системой противоракетной обороны "Иджис" на борту непрерывно отслеживают береговые радиотехнические средства и корабли нашего флота.

Пристальное внимание к непрошенному визитеру, в общем-то, понятно. Эсминец, приписанный к базе ВМС США в Норфолке, официально несет службу во Второй эскадре Атлантического флота Соединенных Штатов. К тому же в апреле 2017-го "Портер" участвовал в массированном ударе крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому "Шайрат". Повторить нечто подобное в Черном море его экипаж, конечно, не отважится. Но пошпионить за расположенными в Крыму военными объектами РФ наверняка попытается.

Известно, что у руководства НАТО есть план усиления военного присутствия альянса в этом регионе. В Вашингтоне и Брюсселе не скрывают, что он рассчитан на сдерживание действий России в Черноморском бассейне. При этом на Западе продолжают твердить о якобы угрожающем НАТО наращивании нашего Черноморского флота. Такие обвинения буквально во вторник в Брюсселе озвучил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Между тем, как сообщает ТАСС, уже 28 апреля Россия планирует приступить к постройке сразу шести крупных кораблей и подводных лодок.

Так, по данным агентства, в Крыму на судостроительном заводе "Залив" должны быть заложены два универсальных десантных корабля. Это корабли новейшего проекта, которые еще называют российским ответом французским "Мистралям". Они смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, также благодаря специальной доковой камере появится возможность для быстрого спуска на воду десантных катеров. Кроме того, корабли могут перевозить более тысячи морских пехотинцев.

В Санкт-Петербурге на "Северной верфи" начнут строить два фрегата дальней морской зоны типа "Адмирал Горшков". Это многоцелевые корабли, которые оснащены управляемым ракетным вооружением. Фрегаты этого проекта оснащаются крылатыми ракетами "Калибр", в перспективе на них планируется устанавливать гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Кроме того, две многоцелевые подлодки проекта 855М "Ясень", которые также могут быть оснащены "Цирконами", заложат на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске.

По данным ТАСС, 28 апреля сейчас является основной датой начала закладки, однако сроки могут сместиться на один или два дня.


Юрий Гаврилов, Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Адмирал Горшков
Иджис
Мистраль (Mistral)
Циркон-С 3М22
Компании
Залив СЗ
Северная верфь
Севмаш
Проекты
22350
NATO
ГЗЛА
Калибр КР
ЧФ
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