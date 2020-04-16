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Военное обозрение

День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

15 апреля в Вооружённых силах отмечают свой профессиональный праздник специалисты по РЭБ (радиоэлектронной борьбе).

Праздник был утверждён в 1999 году на основании приказа главы оборонного ведомства.

Тогда должность министра обороны России занимал Игорь Сергеев.

Источник изображения: topwar.ru

Выбор даты связан с событиями Русско-японской войны, когда в апреле 1904 года японские броненосные крейсера «Кассуга» и «Ниссин» вышли для обстрела крепости Порт-Артур. В это время броненосец «Победа» и станция Золотой горы стали использовать вариант большой искры с целью перебивать японские телеграммы. В итоге японцы столкнулись с проблемами по передаче информации, которая привела к другой проблеме – невозможности проводить эффективную корректировку огня.

С тех пор прошло много лет, и за это время отечественные средства и методы радиоэлектронной борьбы шагнули далеко вперёд. Для проведения операций используется специальная техника, включая станции постановки помех, комплексы радиоэлектронной борьбы, автоматизированные системы управления средствами РЭБ, стационарные антенные посты радиотехнической разведки, системы защиты военных объектов от прослушивания и утечки информации.

Российские системы РЭБ применяются не только на территории России. Также они используются для выполнения поставленных задач, например, на территории Сирийской Арабской Республики. В частности, неоднократно сообщалось о том, что в САР используется новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4".

"Военное обозрение" поздравляет кадровых военнослужащих-специалистов по РЭБ, а также ветеранов службы с профессиональным праздником!

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Страны
Россия
Сирия
Япония
Продукция
Красуха-4
Компании
Минoбороны РФ
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