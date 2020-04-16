У России нашелся «бесконечно долго» летающий самолет

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 может находиться в воздухе бесконечно долго, уверен военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

По его словам, Су-34 уникален, поскольку «вмещает в себе сразу три самолета: истребитель, штурмовик и фронтовой бомбардировщик».

«Может успешно бороться с любыми воздушными целями, эффективно уничтожать наземные и надводные. Более того, она может находиться в воздухе бесконечно долго — ограничение только в физических возможностях пилотов», — сказал обозреватель.

Литовкин напоминает, что для этого «на борту бомбардировщика есть микроволновая печь, кондиционер, система электромассажа, встроенная в кресла, и даже биотуалет». «Поэтому уникальности Су-34 можно удивляться», — считает обозреватель.

В апреле обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин заявил, что завершение строительства через один-два года американского комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore в поселке Редзиково (Польша) позволит США «взять под полный контроль всю европейскую часть России».

В августе 2019 года в рамках учения по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил России, проходившего в Центральном военном округе, 12 боевых самолетов Су-34 и 2 транспортных Ан-26 приземлились на строящуюся магистраль Европа — Западный Китай в Татарстане.