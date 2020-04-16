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Известия.ru

Артиллеристы ЦВО с помощью тяжелых орудий уничтожили лагерь противника

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Артиллеристы Центрального военного округа с помощью тяжелого вооружения уничтожили лагерь условного противника с замаскированными подземными ходами. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе ЦВО.

Учения проходили на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В них были задействованы тяжелые 220-м минометы «Тюльпан», системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также самоходные 152-мм гаубицы «Мста-С».

Согласно плану маневров, разведчики с помощью беспилотников обнаружили расположение замаскированного базового лагеря «противника» с закрытыми огневыми позициями, соединенные между собой подземными проходами.

Артиллеристы одновременно нанесли удары по разным позициям «врага».

Всего было нанесено более 250 ударов. Артиллеристы успешно справились с поставленными задачами.

«Все практические действия проходили с учетом требований эпидемиологической обстановки», - добавили в пресс-службе.

16 марта российские подразделения реактивных систем залпового огня отработали на учениях «артиллерийскую карусель».

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Страны
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
Град РСЗО
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