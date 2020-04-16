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Вестник Мордовии

Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российское самоходное артиллерийское орудие 2С31 "Вена" считается одним из лучших в своем классе. Однако это во многом уникальное оружие нашло признание не в родном отечестве, а за рубежом.

Данная боевая машина создавалась для уничтожения вражеских бронеобъектов, живой силы, а также артиллерийских, минометных и ракетных подразделений противника.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Экипаж 2С31 имеет в своем распоряжении бортовой компьютер орудийно-вычислительного комплекса, специальные датчики, в том числе космической навигации. Это оборудование имеет возможность "запоминать" расположение нескольких десятков целей. Все это позволяет поражать их в рекордно короткие сроки.

Сообщалось, что "Вена" способна осуществлять самостоятельную разведку противника в дневных и ночных условиях, вести корректировку огня по результатам засечки снарядных разрывов.

В боекомплекте имеется 70 боеприпасов, мины, снаряды, в том числе кассетные, термобарические, а также управляемые высокоточные. Максимальная дальность стрельбы - до 13 км.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

2С31 развивает по шоссе скорость до 80 км/ч, а по воде - до 10 км/ч. Запас хода - до 500 км.

По некоторым данным, 10 лет назад для Российской армии была закуплена установочная партия. Но в войсках самоходка не получила широкого распространения, хотя неоднократно становилась участницей проводимых оружейных выставок.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Первыми интерес к ней проявили вооруженные силы Азербайджана, которые продолжают интенсивно эксплуатировать данные артиллерийские установки и на сегодняшний день.

К сожалению, самоходка не нашла широкого распространения в Российской армии, и в настоящее время ее поставляют на экспорт.

Лев Романов

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Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
2С31 Вена
Проекты
ИТ
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