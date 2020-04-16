Эксперты: полученные на МКС пробиотики повышают устойчивость организма к радиации

Полученные на борту МКС кисломолочные продукты "ПробиоSpace" обладают высоким пробиотическим потенциалом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Пробиотики, которые были получены в ходе эксперимента на Международной космической станции, содержат вещества, способные повышать радиорезистентность организма человека. Об этом говорится в статье "Гос. НИИ особо чистых биопрепаратов" ФМБА России, опубликованной в журнале Центра подготовки космонавтов.

Как отмечается, на восьмые сутки полета у космонавтов из-за повышенного радиационного фона и других факторов космического полета изменяется состав эндомикрофлоры, в том числе активизируются патогенные компоненты микрофлоры, в первую очередь в области желудочно-кишечного тракта. Пробиотики нужны, чтобы минимизировать это влияние.

"Среди продуктов метаболизма, образующихся в результате культивирования лактобацилл в условиях микрогравитации, присутствуют вещества, которые могут быть отнесены к веществам, повышающим радиорезистентность организма человека: молочная кислота и янтарнокислая соль", - отмечают специалисты.

Согласно результатам исследования, полученные на борту МКС кисломолочные продукты "ПробиоSpace" обладают высоким пробиотическим потенциалом, в том числе способностью к кислотообразованию и антибиотикоустойчивостью. "Факторы космического полета не влияют на пробиотические свойства полученных на борту МКС кисломолочных продуктов", - подчеркнули в институте.

При этом их антиоксидантный потенциал несколько выше, чем у образцов, полученных на Земле. Специалисты полагают, что это может быть связано с появлением дополнительных веществ с соответствующими свойствами в ответ на повышенный радиационный фон на станции.

После изучения образцов в институте пришли к выводу, что продукт "ПробиоSpace" целесообразно рекомендовать "в качестве профилактического средства при выполнении длительной космической экспедиции, в том числе при полетах в дальний космос". Также необходимо проработать его использование и изготовление в необходимых объемах на борту перспективного космического корабля, добавили специалисты.

Эксперименты на МКС

Эксперименты с получением пробиотиков проходили на МКС в два этапа. Сначала экипажи с 2007 по 2013 годы провели первые исследования для разработки технологии получения активного пробиотического продукта.

С 2016 года на станции стартовал следующий эксперимент, во время которого космонавты добавляли воду в пакет с сухим полупродуктом "ПробиоSpace", тщательно перемешивали содержимое и помещали полученную суспензию в бортовой термостат при температуре 37 градусов на 24 часа. Затем члены экипажа извлекали образцы и переносили в бортовой холодильник, где хранили до момента отправки на Землю.