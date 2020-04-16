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bmpd.livejournal.com

Индия закупает дополнительное американское вооружение для самолетов Р-8I

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 13 апреля 2020 года направило Конгрессу США уведомления о планируемой предстоящей продаже Индии по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) десяти авиационных противокорабельных ракет Boeing AGM-84L Harpoon Block II и 16 противолодочных торпед Raytheon Mk 54 LWT калибра 324 мм. Вооружение предназначено для состоящих на вооружении авиации ВМС Индии и дополнительно приобретаемых американских базовых патрульных самолетов Boeing P-8I Neptune (Poseidon). Данная поставка одобрена Государственным департаментом США.

Базовый патрульный самолет Boeing P-8I Neptune (Poseidon) авиации ВМС Индии (индийский бортовой номер IN 320) с четырьмя подвешенными противокорабельными ракетами Boeing AGM-84L Harpoon Block II во время испытаний в США (с) Boeing

Общая стоимость предполагаемой поставки составит 92 млн долл за ракеты Harpoon Block II и 63 млн долл за торпеды Mk 54 (кроме 16 боевых, в поставку будут включены пять практических торпед).

Cо стороны bmpd напомним, что ВМС Индии в 2012-2015 годах получили восемь американских базовых патрульных самолетов P-8I по контракту 2009 года стоимостью 2,1 млрд долл (с 2017 года состоят на вооружении 312-й эскадрильи индийской морской авиации) и заказали в 2016 году за 1,1 млрд долл еще четыре самолета Р-8I с поставкой в 2021-2022 годах. В июне 2019 министерство обороны Индии утвердило приобретение для ВМС Индии еще десяти американских базовых патрульных самолетов P-8I Poseidon (индийское название - Neptune) на сумму около 3 млрд долл., хотя позднее появились сообщения о намерении по финансовым причинам сократить количество дополнительно закупаемых самолетов P-8I до шести.

Ранее Индия уже приобретала американские противокорабельные ракеты Harpoon Block II. По линии программы FMS в 2010 году за 170 млн долл были заказаны 20 авиационных противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II для оснащения модернизированных истребителей-бомбардировщиков Jaguar IM, а в 2012 году - 21 такая ракета для первых восьми приобретенных Индией базовых патрульных самолетов Р-8I. Поставки всех этих ракет Индии были осуществлены в 2013-2014 годах. Еще 12 ракет Harpoon Block II в капсулизированном варианте UGM-84L для запуска из торпедных аппаратов были в 2015 году законтрактованы для оснащения четырех индийских подводных лодок германского проекта HDW Type 1500.

Для первых восьми индийских самолетов P-8I в 2012 году по линии FMS за 86 млн долл были также уже закуплены 32 противолодочные торпеды Mk 54.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
США
Продукция
Harpoon ПКР
P-8 Poseidon
SEPECAT Jaguar
Компании
Boeing
Raytheon
Проекты
2020-й год
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