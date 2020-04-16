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Интерфакс-АВН

На фоне пандемии SpaceX перенесла запуск на орбиту очередных 60 интернет-спутников

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Источник изображения: Фото: REUTERS/SpaceX

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская компания SpaceX перенесла, как минимум, на неделю запуск на орбиту очередной партии из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил сайт Spaceflightnow, ссылаясь на информированные источники.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 60 спутниками Starlink планировалось осуществить в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), несмотря на пандемию коронавируса в США.

По данным командования космодрома, в настоящее время там предпринимаются необходимые меры предосторожности для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Откладываются практически все запланированные космические запуски.

Как сообщалось, 18 марта SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 360 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
2020-й год
Falcon РН
ИТ
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