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Европейский Союз поставляет верблюдов для Национальной гвардии Мавритании

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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в материале Erwan de Cherisey "Mauritanian National Guard receives last of EU-funded camels", Национальная гвардия Мавритании получила 270 ездовых верблюдов, поступивших на вооружение ее Группы кочевников (Nomad Group) в Ахемиме для патрулирования границы с Мали. Поставка верблюдов была осуществлена французским Институтом управления международной безопасности (THEMIIS) в счет финансирования со стороны Европейского Союза.

Верблюжья кавалерия в составе Группы кочевников Национальной гвардии Мавритании (с) THEMIIS (via Jane's)

THEMIIS выиграл тендер ЕС на поставку Национальной гвардии Мавритании 270 верблюдов и имущества для них (такого, как седла и сбруя) по программе Ghawdat (Mehari) в рамках финансируемого ЕС проекта по оказанию содействия Мавритании в области безопасности и развития Mauritania Security and Development Support Project (PADSM). В числе прочего проект PADSM призван помочь укрепить антитеррористический потенциал вооруженных сил и сил безопасности Мавритании.

Расширение возможностей Национальной гвардии Мавритании в целом и Группы кочевников в частности является одним из ключевых аспектов PADSM и основным направлением программы Ghawdat. THEMIIS приобрел 270 верблюдов у местных заводчиков по всей Мавритании, причем первая партия из 70 верблюдов была передана Национальной гвардии Мавритании ​​в декабре 2019 года, а поставка остальных завершена теперь. С учетом примерно 100 верблюдов, которые уже были у Группы кочевников, теперь группа имеет 370 ездовых верблюдов.В настоящее время Группа кочевников проводит кампанию по набору личного состава, численность которого должна составить примерно 500 человек. Они будут разделены на два эскадрона на верблюдах и один моторизованый эскадрон, оснащенный автомобилями Toyota Land Cruisers.

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Страны
Мавритания
Мали
Франция
Компании
Toyota
Проекты
Евросоюз
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