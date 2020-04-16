Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США превысило 4,7 тыс

Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - По последним данным, заболевание коронавирусом в вооруженных силах США выявлено уже у 4 тыс. 769 человек, сообщил во вторник Пентагон.

Начиная с 8 марта, количество инфицированных ежедневно увеличивается на 100 человек, отмечает военное ведомство.

По последним данным, COVID-19 заразились 2 тыс. 618 действующих военнослужащих (80 из них госпитализированы, 402 уже вылечились), 653 гражданских служащих, 558 подопечных и 298 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона.

Число летальных исходов достигло 16, в том числе один моряк скончался на атомном авианосце "Теодор Рузвельт", где произошла вспышка коронавируса, поразившего уже около 600 моряков.