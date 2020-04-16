«Бастионы» дали электронного огня

В Калининградской области расчеты ракетных комплексов Балтийского флота провели тренировку по развертыванию на морском побережье.

По сигналу тревоги дежурный дивизион подвижных береговых ракетных комплексов «Бастион» оперативно покинул место постоянной дислокации и, совершив марш в район развертывания, занял позиции. Затем при помощи радиотехнических средств ракетчики произвели поиск кораблей условного противника в Балтийском море. После чего были успешно выполнены электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям.

Во время тренировки военнослужащие сдали нормативы по подготовке и проведению марша в назначенный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций. Также они отработали действия в условиях авиационных ударов и применения противником диверсионно-разведывательных групп, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)