Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос вооружений

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе последнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье они обсуждали вопрос вооружений.

"Мы говорили о вооружениях, да. Это была важная часть разговора", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе разговора лидеров тема договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого заканчивается в 2021 году, не обсуждалась.

"Я бы сказал, что в основном мы говорили о Китае, об их границах. Мы говорили немного о наших границах, о границе с Мексикой, потому что Мексика играет значительную роль в соглашении. Мексика была сложным вопросов, для Мексики и (ее) президента это не было легким соглашением (сделка ОПЕК+ - ред.), и мы приветствуем (их) определенную гибкость", - добавил Трамп, отвечая на вопрос, что именно обсуждали лидеры по теме стратегической безопасности.

"Мы обсуждали многие вещи, но в основном нефть, как вы понимаете. Они (Россия – ред.) очень помогли в стабилизации цен (на нефть), стабилизации количества баррелей", - сказал Трамп.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.