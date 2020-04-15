Нет аналогов. В России приступили к созданию нового боевого робота

МОСКВА, 14 апреля/ Радио Sputnik. В России начался первый этап опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию семейства боевых робототехнических комплексов "Соратник" в интересах Министерства обороны, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы, опубликованные на сайте госзакупок.

Компания-разработчик боевого робота "Уран-9" "766 УПТК" (входит в концерн "Калашников") разместила несколько документов, согласно которым до конца 2020 года должен быть выполнен первый этап составных частей ОКР под шифром "Соратник". Суммарный объем финансирования этих работ превышает 130 миллиардов рублей.

Отмечается, что размещено в общей сложности шесть заявок, в числе которых числится силовая установка, система технического зрения, оптико-локационная станция, боевая машина и так далее.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России начались разработки новых боевых роботов.