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РИА Новости

Эксперт назвал основные задачи нового боевого робота "Соратник"

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Роботизированный комплекс "Соратник" концерна Калашников
Роботизированный комплекс "Соратник" концерна Калашников.
Источник изображения: © Фото : АO Концерн "Калашников"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Основными задачами нового боевого робота "Соратник" будет охрана территорий и разведка, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Целевое предназначение "Соратника" аналогично "Уарану-9". На сегодняшний день в России нет автономных робототехнических комплексов, поэтому задачами дистанционно управляемых аппаратов является охранение, разведка, а также в некоторых случаях разведка боем", - сказал Мураховский.

По его мнению, "Уран" по комплексу вооружения выглядит "немного странно". "Соратник" должен быть более сбалансирован", - пояснил эксперт.

Ранее на сайте госзакупок была опубликована документация, согласно которой стартовал первый этап опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию семейства боевых робототехнических комплексов "Соратник" в интересах Минобороны России. Всего размещено шесть заявок на общую сумму более 130 млрд рублей. В числе разрабатываемых систем числится силовая установка, система технического зрения, оптико-локационная станция, боевая машина и так далее.

На форуме "Армия-2019" экс-генеральный директор концерна Владимир Дмитриев сообщал, что концерн "Калашников" получил заказ от Минобороны РФ на создание линейки боевых робототехнических комплексов. По его словам опытно-конструкторская работа называется "Соратник". До этого "Соратником" назывался робототехнический комплекс, разработанный концерном в инициативном порядке. Как заявлял Дмитриев, "это будут совершенно другие изделия - целая линейка продуктов".

Робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонного робота стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.

Первый роботизированный комплекс "Калашникова" - "Соратник" - впервые был показан на форуме "Армия-2016". Впоследствии экс-гендиректор компании Алексей Криворучко заявил о создании боевой автоматизированной системы "Нахлебник", на которой отрабатываются конструкторские решения для перспективных роботов.

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Страны
Россия
Продукция
2А72
Атака
Соратник БГМ
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