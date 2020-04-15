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РИА Новости

Мишустин отменил инициативу времен Сердюкова о бронетанковом НИИ

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Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания президент РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Тридцать восьмой Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники (38 НИИИ БТТ, Кубинка) выведен из состава 3-го ЦНИИ Минобороны России, в который он был включен, когда военным ведомством руководил Анатолий Сердюков, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано во вторник на портале правовой информации.

"Реорганизовать федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" министерства обороны Российской Федерации в форме выделения из него федерального государственного бюджетного учреждения "38 Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники министерства обороны Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.

Как пояснил РИА Новости ветеран танковых войск, кандидат военных наук Сергей Суворов, данное решение призвано дать 38-му НИИИ БТТ автономию, которой он обладал в советское время, оно позволит его специалистам сконцентрироваться исключительно на задачах, которые входят в поле их компетенции.

"Раньше этот институт был самостоятельным учреждением, подчинявшимся Главному автобронетанковому управлению Минобороны РФ. Позднее при Сердюкове (24 мая 2010 года – ред.) его, как и 21-й Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники включили в состав 3 ЦНИИ Минобороны", - сказал эксперт.

Собеседник агентства напомнил, что 38-й НИИИ БТТ занимается разработкой технических заданий на создание перспективных образцов бронетанковой техники, а также их испытаниями, в то время как 3 ЦНИИ Минобороны специализируется на ракетно-артиллерийских вооружениях и стрелковом оружии.

Кроме того, в 38-м институте изучается бронетехника зарубежных стран – существенная часть экспозиции музея бронетанкового вооружения, расположенного в подмосковной Кубинке, сформирована из образцов трофейной бронетехники, попавшей в НИИИ БТ.

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Минoбороны РФ
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Сердюков Анатолий
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