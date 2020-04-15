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РИА Новости

МиГ-31БМ отработал боевые действия в стратосфере

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота уничтожил условного противника в стратосфере. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Во время учений самолет поднялся на высоту более 15 тысяч метров над Баренцевым морем, где выполнил боевые задачи.

МиГ-31 — сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Усовершенствованный МиГ-31БМ способен обнаруживать до 24 воздушных целей, по восьми из них может вести огонь одновременно.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
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СФ
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