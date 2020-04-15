Позиция Турции по С-400 не изменилась, заявил глава МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Турция готова закупить американские системы противоракетной обороны на определенных условиях, но позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы готовы закупить Patriot, если будет хорошее предложение, и наша позиция по решению вопроса об С-400 не изменилась", - сказал он в ходе видеоконференции.

Он отметил, что Анкара нуждается в системах ПРО для защиты своего народа, назвав угрозу ракетного удара вполне реальной. Чавушоглу напомнил, что решение закупить российские системы стало результатом 10 лет переговоров с США, которые так и не привели к покупке систем ПРО.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, будут ли С-400 введены в строй в апреле, как планировалось ранее и что вызывает сильное недовольство США.

Дискуссия о возможности поставок Patriot Турции возобновилась на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где были столкновения между турецкими и сирийскими военными.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупке Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400. По его словам, США теперь лишь просят, чтобы С-400 не были введены в эксплуатацию.

Между тем, в марте помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Турция не получит Patriot, пока не вернет С-400 в Россию.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Как ранее заявил Эрдоган, Турция планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле.