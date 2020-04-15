Войти
РИА Новости

Позиция Турции по С-400 не изменилась, заявил глава МИД

315
0
0
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Турция готова закупить американские системы противоракетной обороны на определенных условиях, но позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы готовы закупить Patriot, если будет хорошее предложение, и наша позиция по решению вопроса об С-400 не изменилась", - сказал он в ходе видеоконференции.

Он отметил, что Анкара нуждается в системах ПРО для защиты своего народа, назвав угрозу ракетного удара вполне реальной. Чавушоглу напомнил, что решение закупить российские системы стало результатом 10 лет переговоров с США, которые так и не привели к покупке систем ПРО.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, будут ли С-400 введены в строй в апреле, как планировалось ранее и что вызывает сильное недовольство США.

Дискуссия о возможности поставок Patriot Турции возобновилась на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где были столкновения между турецкими и сирийскими военными.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупке Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400. По его словам, США теперь лишь просят, чтобы С-400 не были введены в эксплуатацию.

Между тем, в марте помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Турция не получит Patriot, пока не вернет С-400 в Россию.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки. Как ранее заявил Эрдоган, Турция планирует завершить установку С-400 и поставить их на боевое дежурство в апреле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
04.03.2020
Идлиб, Турция и Россия: последним смеется Путин (Resett, Норвегия)
14.11.2019
"Большая игра": США давят на Турцию из-за С-400
03.10.2019
Le Monde diplomatique (Франция): Турция — капризный союзник и очень сложный враг
18.07.2019
Valeurs actuelles (Франция): выдворят ли Турцию из НАТО? Последствия поставок С-400
03.07.2019
Info (Чехия): подорвет ли система С-400 единство НАТО? США угрожают Турции санкциями
18.02.2019
En Son Haber (Турция): НАТО обеспокоена турецко-российскими отношениями
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 09:08
  • 4
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 08:49
  • 7
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 08:22
  • 1
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
  • 15.04 08:12
  • 1
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 15.04 08:08
  • 222
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 07:51
  • 10
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 07:45
  • 487
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 07:41
  • 14
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 07:27
  • 1
Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию
  • 15.04 07:06
  • 3
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 06:49
  • 1
Россия застолбит место на Луне
  • 15.04 03:59
  • 11
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"
  • 15.04 03:54
  • 3
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 01:55
  • 1
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 01:12
  • 8
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом