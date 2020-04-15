Войти
Интерфакс-АВН

На "Адмиралтейских верфях" продолжает работать около половины сотрудников

300
0
0
Адмиралтейские верфи
Адмиралтейские верфи.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped image

Предприятие продолжает непрерывные работы по оборонзаказу

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Санкт-Петербургские "Адмиралтейские верфи", выпускающие многоцелевые подлодки, продолжают работу в ограниченном режиме из-за ситуации с коронавирусом, в настоящий момент на предприятии задействованы чуть менее половины сотрудников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода во вторник.

"На предприятии сейчас трудятся порядка 3000 человек - это чуть меньше половины от общей численности работников завода. На работу выведены сотрудники структурных подразделений, функционирование которых необходимо для поддержания непрерывного технологического процесса и деятельности завода по исполнению контрактных обязательств, а также обеспечения работы системы управления персоналом", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "Адмиралтейские верфи" также продолжают выполнение работ по гособоронзаказу с непрерывным рабочим циклом.

"Все работники предприятия обеспечиваются индивидуальными средствами защиты. В здравпункте завода организовано проведение тестирования на выявление коронавирусной инфекции", - заявил собеседник.

Как сообщал "Интерфакс", большинство предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) северо-западных регионов России работают в ограниченном режиме, продолжая выполнение гособоронзаказа. К обычному режиму работы 13 апреля вернулись 35-й судоремонтный завод (филиал ЦС "Звездочка", г. Мурманск) и "Севмаш" (г. Северодвинск).

В настоящее время "Адмиралтейские верфи" строят серию из шести многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота. В ноябре 2019 года в состав ВМФ была передана первая лодку серии - "Петропавловск-Камчатский". Вторая подлодка серии "Волхов" в настоящее время проходит заводские испытания, её передача флоту запланирована на этот год. Ранее глава судозавода Александр Бузаков сообщал, что в 2020 году на "Адмиралтейских верфях" планируют заложить еще две подлодки данного проекта.

Кроме того, на предприятии на различных этапах производства находятся две подлодки проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки", которые должны пополнить состав флота в конце 2021 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Звездочка
Кронштадт
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
636.3
677 Лада
877 Палтус
Гособоронзаказ
ТОФ
Похожие новости
26.08.2019
Впервые за четверть века: ВМФ России получит крупное пополнение
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
31.10.2016
Верфи России: "великокняжеские" "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
21.03.2016
Урезание бюджета не коснулось строительства новых подлодок для ВМФ РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 09:08
  • 4
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 08:49
  • 7
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 08:22
  • 1
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
  • 15.04 08:12
  • 1
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 15.04 08:08
  • 222
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 07:51
  • 10
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 07:45
  • 487
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 07:41
  • 14
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 07:27
  • 1
Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию
  • 15.04 07:06
  • 3
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 06:49
  • 1
Россия застолбит место на Луне
  • 15.04 03:59
  • 11
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"
  • 15.04 03:54
  • 3
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 01:55
  • 1
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 01:12
  • 8
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом