На "Адмиралтейских верфях" продолжает работать около половины сотрудников

Предприятие продолжает непрерывные работы по оборонзаказу

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Санкт-Петербургские "Адмиралтейские верфи", выпускающие многоцелевые подлодки, продолжают работу в ограниченном режиме из-за ситуации с коронавирусом, в настоящий момент на предприятии задействованы чуть менее половины сотрудников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе завода во вторник.

"На предприятии сейчас трудятся порядка 3000 человек - это чуть меньше половины от общей численности работников завода. На работу выведены сотрудники структурных подразделений, функционирование которых необходимо для поддержания непрерывного технологического процесса и деятельности завода по исполнению контрактных обязательств, а также обеспечения работы системы управления персоналом", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "Адмиралтейские верфи" также продолжают выполнение работ по гособоронзаказу с непрерывным рабочим циклом.

"Все работники предприятия обеспечиваются индивидуальными средствами защиты. В здравпункте завода организовано проведение тестирования на выявление коронавирусной инфекции", - заявил собеседник.

Как сообщал "Интерфакс", большинство предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) северо-западных регионов России работают в ограниченном режиме, продолжая выполнение гособоронзаказа. К обычному режиму работы 13 апреля вернулись 35-й судоремонтный завод (филиал ЦС "Звездочка", г. Мурманск) и "Севмаш" (г. Северодвинск).

В настоящее время "Адмиралтейские верфи" строят серию из шести многоцелевых дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота. В ноябре 2019 года в состав ВМФ была передана первая лодку серии - "Петропавловск-Камчатский". Вторая подлодка серии "Волхов" в настоящее время проходит заводские испытания, её передача флоту запланирована на этот год. Ранее глава судозавода Александр Бузаков сообщал, что в 2020 году на "Адмиралтейских верфях" планируют заложить еще две подлодки данного проекта.

Кроме того, на предприятии на различных этапах производства находятся две подлодки проекта 677 "Лада" - "Кронштадт" и "Великие Луки", которые должны пополнить состав флота в конце 2021 года.