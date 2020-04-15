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Газета.ru

Показали россиянам: США испытали F-35 в Сирии

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США показали возможности истребителя F-35 российскими военными в Сирии

Американский истребитель пятого поколения F-35 испытали в Сирии, сообщила международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Вашингтоном. Самолет пролетел в районе, где находятся российские военные. При этом США, в отличие от России, находятся в САР незаконно: у них нет на это санкции ни местных властей, ни Совбеза ООН.

США продемонстрировали свою военную мощь, испытав в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии. Снимки этого полета разместили в официальном Twitter-аккаунте международной антитеррористической коалиции, возглавляемой Вашингтоном. В комментарии к фотографиям уточнили, что F-35 совершил полет 10 апреля в рамках продолжающейся борьбы с боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

По информации Al-Masdar News, американский истребитель заметили в небе над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака, то есть в непосредственной близости от аэродрома Камышлы: там сейчас располагается база российских военных.

Таким образом, специалисты из России, вероятно, могли наблюдать за полетом F-35, указали в агентстве.

Истребитель пятого поколения F-35 - это совместный проект США, Австралии, Великобритании, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии и Турции. Самолет был спроектирован по технологии снижения заметности. Он способен нести ядерные боеголовки.

При этом само нахождение США в Сирии незаконно, поскольку Вашингтон, в отличие от России, не получил на это санкции местных властей. В очередной раз на это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ноябре прошлого года. Он подчеркнул, что действия США и возглавляемой ими международной коалиции в этой стране противоречат международному праву. Глава российского дипведомства предположил, что Соединенные Штаты используют защиту нефтяных месторождений САР от боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в России) как предлог, чтобы остаться в республике.

В начале 2019 года об этом говорил и президент России Владимир Путин. "Американские военнослужащие находятся на территории Сирийской Арабской Республики незаконно. Для их нахождения там нет никаких оснований международно-правового характера: нет ни приглашения законного легитимного правительства, ни решения Совета безопасности Организации Объединенных наций", - подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров, отвечая на вопрос о позиции РФ по присутствию Соединенных Штатов в Сирии.

Свою технику в Арабской республике испытывают не только американцы.

В середине мая прошлого года Путин во время совещания в Сочи заявил, что благодаря боевому применению российской авиации в Сирии удалось выявить ряд недостатков в техническом состоянии самолетов и вертолетов.

Президент подчеркнул, что такие нюансы было бы невозможно обнаружить, если бы технику испытывали на полигонах. Глава государства сообщил, что промышленные предприятия в плановом режиме устраняют проявившиеся проблемы.

Для выполнения боевых задач в Сирии Россия использует истребители пятого поколения Су-57. Впервые о появлении двух этих российских самолетов в арабской республике стало известно 22 февраля 2018 года. Тогда новейшая техника прибыла в зону боевых действий вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Целью переброски самолетов в горячую точку было проведение испытаний в условиях, приближенных к боевым, писал «Коммерсант». Как сообщили газете источники в оборонной промышленности, в Сирии Су-57 должны были опробовать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокации. О полноценном боевом применении истребителей при этом речи не шло.

Этот российский истребитель был разработан в ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем противовоздушной обороны (ПВО) и дальней разведки.

Кроме того, этот самолет может нейтрализовать систему управления авиацией противника.

Техника обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением, радиопоглощающим покрытием по технологии «стелс», а также новейшим комплексом бортового оборудования. Впервые Су-57 испытали еще в 2010 году.

Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители в Сирии в конце прошлого года, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время выступления перед иностранными военными атташе. Он подчеркнул, что все запланированные задачи были выполнены успешно.


Кристина Сизова

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