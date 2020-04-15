Минобороны считает эпидемическую обстановку в Вооруженных силах полностью контролируемой

По данным военного ведомства, при возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Эпидемическая обстановка в российской армии остается стабильной и полностью контролируемой. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, при возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование, к настоящему времени проведено более 11 тысяч таких тестов.

"В результате непрерывно проводимого комплекса профилактических и диагностических мероприятий в Вооруженных силах РФ уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет", - сообщили в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что в рамках борьбы с возникновением и распространением коронавирусной инфекции во всех воинских частях и организациях ежедневно проводятся профилактические мероприятия с личным составом, а также дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, материальных средств. "Весь личный состав Вооруженных сил РФ по прибытии на службу в обязательном порядке проходит осмотр медиками с замером температуры тела", - подчеркнули в министерстве.

"Развернуты 5 554 стационарных контрольных пункта термометрии и сформированы 58 оперативных групп по мониторингу и оперативному реагированию", - уточнили в Минобороны РФ.