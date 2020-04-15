«Калашников» начал ОКР по новому робототехническому комплексу «Соратник»

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В России ведутся опытно-конструкторские работы по созданию нового робототехнического комплекса "Соратник". Это следует из размещенных на сайте госзакупок материалов.

Согласно документам, разработкой нового комплекса занимается ОАО "766-е управление производственно-технологической комплектации" концерна Калашников. Всего в рамках данной ОКР запланированы работы по шести направлениям: создание боевой машины, силовой установки (двигателя), системы технического зрения, оптико-локационная станции и т.д. Работы должны быть закончены до 31 декабря 2020 года.

При этом подчеркивается, что новый робототехнический комплекс "Соратник" не имеет ничего общего с ранее разработанным "Калашниковым" боевым роботом с таким же названием.

О проводимых работах в рамках ОКР по созданию новых робототехнических комплексов заявлял главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков по окончании расширенной коллегии Минобороны, прошедшей в конце декабря прошлого года.

По словам генерала, создание робототехнических комплексов "Штурм" и "Соратник" тяжелого и среднего класса, находится на этапе опытно-конструкторских работ. ОКР согласованы с Минобороны, ранее компании, занимающиеся данной тематикой, вели работы в инициативном порядке.

Так как проекты новые, сведений о них в открытом доступе мало. Известно, что на основе проекта "Соратник" будет создано целое семейство роботов в интересах Минобороны России.