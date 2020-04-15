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Российская газета

Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи

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Источник изображения: rg.ru

В ходе продолжающихся в Ливии ожесточенных боев вовлеченные в них стороны сообщают о многочисленных потерях у противника.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, формирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в понедельник атаковали подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) к западу от Триполи.

Наступавшие силы активно поддерживали турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и находящиеся у побережья турецкие фрегаты.

"В результате им удалось отбить город Сабрата, являвшийся оплотом Хафтара в этом районе. Отряды ЛНА вынуждены были отойти к авиабазе Аль-Ватийя", - сообщил Лямин.

Боевики ПНС продемонстрировали захваченные трофеи, среди которых было большое количество различных боеприпасов для стрелкового оружия, 120-мм мин, противотанковых управляемых ракет.

Также показали вооруженный 23-мм установкой ЗУ-23-2 пикап, 12-ствольную китайскую реактивную установку залпового огня Тип 63, "Град", а также северокорейскую 122-мм БМ-11 на базе Isuzu HTW 11.

Последние боевые машины поставлялись в Ливию в 70-80-е годы и в настоящее время встречаются в этой стране очень редко. Ранее одна из таких машин была замечена у ЛНА, во время переброски техники 302-го батальона спецназа Al-Saiqa к Триполи.



Алексей Брусилов

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