Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи

В ходе продолжающихся в Ливии ожесточенных боев вовлеченные в них стороны сообщают о многочисленных потерях у противника.

Surman'daki #Libya kuvvetleri tarafından ele geçirilen roketatarlar ve askeri araçlar

The rocket launchers and military vehicles seized by the #Libyan forces in Sorman#GNA #UMH pic.twitter.com/TtuzQWfOu1 — The Great Turks (@TurkishArmedFcs) April 13, 2020

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, формирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в понедельник атаковали подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) к западу от Триполи.

Наступавшие силы активно поддерживали турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и находящиеся у побережья турецкие фрегаты.

"В результате им удалось отбить город Сабрата, являвшийся оплотом Хафтара в этом районе. Отряды ЛНА вынуждены были отойти к авиабазе Аль-Ватийя", - сообщил Лямин.

Боевики ПНС продемонстрировали захваченные трофеи, среди которых было большое количество различных боеприпасов для стрелкового оружия, 120-мм мин, противотанковых управляемых ракет.

Также показали вооруженный 23-мм установкой ЗУ-23-2 пикап, 12-ствольную китайскую реактивную установку залпового огня Тип 63, "Град", а также северокорейскую 122-мм БМ-11 на базе Isuzu HTW 11.

Последние боевые машины поставлялись в Ливию в 70-80-е годы и в настоящее время встречаются в этой стране очень редко. Ранее одна из таких машин была замечена у ЛНА, во время переброски техники 302-го батальона спецназа Al-Saiqa к Триполи.

A North Korean 122mm BM-11 multiple rocket launcher (MRL) still in pristine condition was captured by GNA forces from the LNA in Tripoli today. pic.twitter.com/huUEvCzg9C — Oryx (@oryxspioenkop) April 13, 2020

Алексей Брусилов