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Военное обозрение

Проект новой американской БМП предназначен в первую очередь для европейского ТВД

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Источник изображения: topwar.ru

В армии США объявили о возобновлении работ в рамках программы по созданию новой версии боевой машины пехоты. Часто эту программу называют «преемницей Bradley». Указывается на то, что были уточнены требования к бронетехнике, которая обозначается как OMFV. Обновлён и график работ.

В публикуемом США документе говорится, что упор при реализации программы должен быть сделан на выживаемости бронетехники на современном театре военных действий. При этом указывается на то, что таким ТВД для OMFV рассматривается в первую очередь территория Европы (как Центральной, так и Восточной). Без особого труда можно догадаться, какую же страну в США видят в качестве главного противника на упомянутом «поле боя».

Обновлённая программа по созданию боевой машины такова, что к 2025 году должен быть подготовлен прототип OMFV. Потом планируется проведение испытаний, которые должны закончить к концу 2027 года, а с 2028 – запустить бронемашины в серийное производство.

Нужно напомнить, что в первоначальном варианте тендера, который теперь пересмотрен, участие собирались принимать кооперация Raytheon Rheinmetall Land Systems с модификацией БМП Lynx KF41 и General Dynamics Land Systems с Griffin III. Первое предложение было отклонено из-за несоблюдения формальных требований заказа – производитель просрочил поставку прототипа. В итоге остался General Dynamics Land Systems, но так как других производителей не было, решили поменять всю программу.

Примечательно, что большие надежды возлагают на OMFV в Польше. Видимо, заявления о Восточной Европе разогрело и без того горячие в плане противостояния с Россией головы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Bradley
Град РСЗО
Компании
General Dynamics
Raytheon
Rheinmetall
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