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«Панцири» приноравливаются к морской качке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Морские «Панцири» вышли на боевой курс.

Испытания новейшего зенитного ракетно-артиллерийского комплекса прошли на малом ракетном корабле (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Специализированное вооружение предназначено для борьбы с ударными вертолетами, штурмовой авиацией, крылатыми и противокорабельными ракетами. С его появлением МРК сможет буквально «выжигать» все воздушные цели в радиусе 20 км. Эксперты отмечают, что в случае необходимости «Одинцово» способен взять под защиту и другие корабли Балтийского флота.

Все монтажные и наладочные работы, связанные с установкой зенитного ракетно-артиллерийского комплекса на борту МРК «Одинцово», завершены. Сразу после этого прошли и его предварительные испытания. На них «Панцирь» подтвердил заявленные разработчиками характеристики, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В дальнейшем все «Каракурты» будут строить в модификации, которая предусматривает наличие на их борту «Панцирей». Хотя ранее возникали серьезные сомнения, что такое сложное и специфическое изделие можно разместить на достаточно небольшом корабле.

Разработка и принятие на вооружение морского комплекса ПВО - сложная процедура, пояснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. «В море практически всегда есть качка. И она серьезно затрудняет разработку флотских систем вооружения, все корабельные комплексы должны быть стабилизированы и вести огонь вне зависимости от волн. Для этого соответствующим образом крепят пусковые установки и антенны радиолокационных станций, а приборы управления огнем делают поправку на качку, -  сказал адмирал.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
22800 МРК
БФ
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