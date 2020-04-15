Первые испытания «Циркона» с борта АПЛ состоятся в 2024-2025 гг.

Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования с борта атомной подводной лодки (АПЛ) запланированы на 2024-2025 годы.

В испытаниях будет задействована АПЛ проекта 885М «Ясень», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Первый испытательный пуск «Циркона» состоялся в прошлом декабре с борта фрегата «Адмирал Горшков» (проект 22350). Второй пуск запланирован на весну нынешнего года с этого же корабля. Испытания продолжатся.

«Первые испытания «Циркона» с борта АПЛ возможны на рубеже 2024-2025 годов. Проект 885М будет модернизирован для использования этого ракетного комплекса», — сказал собеседник агентства.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость девять Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. В перспективе этими ракетами будут вооружаться как надводные корабли, так и подводные лодки ВМФ России.

В настоящее время в боевом составе ВМФ находится головная лодка этого проекта «Северодвинск» (проект 885). На сентябрь запланирована передача флоту головной лодки модернизированного проекта 885М «Ясень-М» «Казань».