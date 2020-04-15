Войти
Военно-промышленный курьер

Глава НАТО приравнял борьбу с коронавирусом с Россией

315
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

НАТО будет помогать членам блока в борьбе с пандемией и заниматься сдерживанием России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции до начала видеоконференции министров обороны стран альянса.

«Мы видим, что Россия сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО, в том числе в Черноморском регионе, наращивает военное присутствие в Крыму, усиливает Черноморский флот, - сказал он. - Россия продолжает оказывать помощь добровольцам на Востоке Украины. Мы отвечали на это до пандемии коронавируса, во время пандемии, и я ожидаю, что это продолжится после пандемии. Поэтому НАТО намерена помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять свои ключевые обязанности по обеспечению безопасности стран альянса».

Он сообщил, что альянс усилил свое военное присутствие в черноморском регионе, в частности наземное и морское присутствие в Румынии, а также тесно работает со странами - партнерами в регионе - Украиной и Грузией.

Во время пресс-конференции Столтенберга спросили, не хочет ли НАТО помочь России в борьбе с коронавирусом, ведь она оказывает безвозмездную помощь странам НАТО - Италии и США?

Столтенберг анонсировал, что единственной темой видеоконференции министров обороны стран - членов НАТО будет борьба с коронавирусом. «В повестке видеоконференции будет только одна тема - коронавирус. Министры проведут обзор действий стран-членов и примут решение о дальнейших шагах, - сказал он. - НАТО определяет, в каких странах есть свободные медицинские ресурсы и у каких государств есть свободные транспортные возможности для их доставки, которые затем задействуются для доставки помощи. В этом заключается координационная роль НАТО в ответе на пандемию».

Сам Столтенберг считает, что главная задача альянса - обеспечение безопасности союзников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Италия
Россия
Румыния
Украина
Проекты
NATO
Медицина
Похожие новости
25.12.2019
Три года не был: американский эсминец зашел в порт Одессы
16.09.2019
Под надзором России: в Черное море вошел корабль ВМС США
15.07.2019
Порядка 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учений
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
12.09.2016
Готовится ли Россия к войне на Украине? (Wirtualna Polska, Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 09:08
  • 4
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 08:49
  • 7
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 08:22
  • 1
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
  • 15.04 08:12
  • 1
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 15.04 08:08
  • 222
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 07:51
  • 10
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 07:45
  • 487
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 07:41
  • 14
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 07:27
  • 1
Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию
  • 15.04 07:06
  • 3
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 06:49
  • 1
Россия застолбит место на Луне
  • 15.04 03:59
  • 11
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"
  • 15.04 03:54
  • 3
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 01:55
  • 1
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 01:12
  • 8
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом