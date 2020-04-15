Глава НАТО приравнял борьбу с коронавирусом с Россией

НАТО будет помогать членам блока в борьбе с пандемией и заниматься сдерживанием России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции до начала видеоконференции министров обороны стран альянса.

«Мы видим, что Россия сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО, в том числе в Черноморском регионе, наращивает военное присутствие в Крыму, усиливает Черноморский флот, - сказал он. - Россия продолжает оказывать помощь добровольцам на Востоке Украины. Мы отвечали на это до пандемии коронавируса, во время пандемии, и я ожидаю, что это продолжится после пандемии. Поэтому НАТО намерена помогать своим странам в борьбе с коронавирусом, но также выполнять свои ключевые обязанности по обеспечению безопасности стран альянса».

Он сообщил, что альянс усилил свое военное присутствие в черноморском регионе, в частности наземное и морское присутствие в Румынии, а также тесно работает со странами - партнерами в регионе - Украиной и Грузией.

Во время пресс-конференции Столтенберга спросили, не хочет ли НАТО помочь России в борьбе с коронавирусом, ведь она оказывает безвозмездную помощь странам НАТО - Италии и США?

Столтенберг анонсировал, что единственной темой видеоконференции министров обороны стран - членов НАТО будет борьба с коронавирусом. «В повестке видеоконференции будет только одна тема - коронавирус. Министры проведут обзор действий стран-членов и примут решение о дальнейших шагах, - сказал он. - НАТО определяет, в каких странах есть свободные медицинские ресурсы и у каких государств есть свободные транспортные возможности для их доставки, которые затем задействуются для доставки помощи. В этом заключается координационная роль НАТО в ответе на пандемию».

Сам Столтенберг считает, что главная задача альянса - обеспечение безопасности союзников.