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Польский F-16 выпустил шасси на высоте 5000 метров при виде российских Су-27

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Видео: Fighterbomber / YouTube

Польский истребитель F-16 Fighting Falcon на высоте около 5000 метров при виде маневров российских Cy-27 выпустил шасси. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал Fighterbomber.

Пользователь отмечает, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Видео получено с борта российского самолета Ил-38.

Пользователь пишет, что выпуск шасси может означать команду на посадку. «Но не в международном воздушном пространстве, на [на высоте] 5000 метров», — удивляется автор.

В апреле новая украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» попала в морскую цель.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
F-16
Ил-38
Су-27
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