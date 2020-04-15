Польский F-16 выпустил шасси на высоте 5000 метров при виде российских Су-27

Видео: Fighterbomber / YouTube

Польский истребитель F-16 Fighting Falcon на высоте около 5000 метров при виде маневров российских Cy-27 выпустил шасси. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал Fighterbomber.

Пользователь отмечает, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Видео получено с борта российского самолета Ил-38.

Пользователь пишет, что выпуск шасси может означать команду на посадку. «Но не в международном воздушном пространстве, на [на высоте] 5000 метров», — удивляется автор.

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