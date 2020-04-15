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Деловая газета "Взгляд"

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» прибыл для завершения госиспытаний на Балтику

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Фрегат "Адмирал флота Касатонов"
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» прибыл в Балтийск для завершения государственных ходовых испытаний, сообщили в пресс-службе флота.

"В ближайшее время фрегат приступит к заключительному этапу государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота. В ходе их проведения представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также выполнят комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным мишеням", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в испытаниях будут задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота, а также морская авиация флота.

Ранее сообщалось, что первый серийный фрегат "Адмирал Касатонов" проекта 22350 может быть передан Минобороны в конце мая – начале июня.

На Северном флоте сообщили, что первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" завершил программу госиспытаний и в настоящее время совершает переход в Балтийское море.



Дмитрий Зубарев

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Проекты
22350
БФ
СФ
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