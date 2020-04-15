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Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter назвал ракету семейства «Ангара» «белой и атлетичной красавицей».

Менеджер привел комментарий под видео строящегося для носителя пускового стола на космодроме Восточный. Рогозин похвалился, что оттуда «белая и атлетичная красавица» начнет преодолевать «дальневосточную гравитацию».

В апреле глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter ответил на обвинение в демпинге со стороны Рогозина. «Ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а их — на 0. Это актуальная проблема», — указал бизнесмен.

В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что три находящихся на космодроме Байконур в Казахстане ракеты «Протон-М» из-за обнаружения в них бракованных деталей отправляются для замены компонентов обратно в московский Центр Хруничева.

Входящий в госкорпорацию Центр Хруничева на разработку одноразовых ракет семейства «Ангара» за более чем четверть века потратил свыше трех миллиардов долларов, хотя за это же время носители данного семейства (в легком и тяжелом вариантах) летали всего два раза. В настоящее время Центр Хруничева является самым убыточным предприятием госкорпорации, долги которого превышают 80 миллиардов рублей, а Рогозин призывает российскую космическую отрасль найти применение «Ангаре», которую неоднократно называли бесперспективной.

В настоящее время на Восточном строится второй в России стартовый стол для «Ангары». Первый находится на Плесецке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Плесецк
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3 комментария
№1
15.04.2020 02:08
Ой дурак...
0
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№2
15.04.2020 04:03
Lenta.ru
0
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№3
15.04.2020 07:06
Цитата, q
«Ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а их — на 0. Это актуальная проблема»
Лучше бы он рассказал, во что ему обходится межполётное обслуживание.
0
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