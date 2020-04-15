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«ОДК-Климов» изготовил в 2019 году более 230 вертолетных двигателей ВК-2500/ТВ3-117

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Как сообщило АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", по итогам 2019 года выручка АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) составила 21,7 млрд рублей. Выпущено более 230 двигателей ВК-2500/ТВ3-117, в три раза увеличено количество изготовленных двигателей ТВ7-117.

Производство турбовальных двигателей серии ВК-2500 на АО "ОДК-Климов". Санкт-Петербург, 2019 год (с) Роман Азанов / ТАСС

Выручка АО "ОДК-Климов" по итогам 2019 года составила 21,716 млрд рублей. Это почти на 4 млрд больше аналогичного показателя прошлого года. Выручка преимущественно формировалась за счет серийного производства ВК-2500/ТВ3-117 и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей. Все основные обязательства по государственному оборонному заказу в 2019 году выполнены в полном объеме.

Относительно 2018 года в три раза увеличилось количество изготовленных двигателей ТВ7-117 [с одного до трех? - bmpd]. Напомним, что в прошлом году двигатели ТВ7-117СТ обеспечили первый успешный полет нового отечественного военно-транспортного самолета Ил-112В (в марте 2019 г.).

Продолжилось наращивание объема выпуска продукции в интересах гражданского сектора. В 2019 году доля гражданских двигателей в общем объеме поставок составила 48%.

В научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы было вложено более 4 млрд рублей. Выполнены опытно-технологические работы в рамках государственной программы РФ (Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы) совместно с ФГУП "ВИАМ". Разработаны и изготовлены детали и сборочные единицы (ДСЕ) двигателей из перспективных литейных, деформируемых сплавов и металлопорошковых композиций, керамических и композиционных материалов. Отработаны режимы термической и механической обработки изготовленных ДСЕ, испытаны жаростойкие покрытия и высокотемпературные уплотнения на основе металлических волокон.

В 2019 году АО "ОДК-Климов" также продолжило программу модернизации производственных мощностей, прежде всего, реконструкцию испытательных стендов. В конце года были запущены в эксплуатацию новые локальные очистные сооружения.

Международное сотрудничество развивалось в области сервисного обслуживания двигателей и продажи изделий. По итогам прошлого года более 30 стран проявили интерес к совместной работе.

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Страны
Россия
Продукция
117С
ВК-2500
Ил-112
ТВ3-117
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