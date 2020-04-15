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Российская газета

МиГ-31 уничтожил условного противника в стратосфере

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Источник изображения: rg.ru

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота уничтожил условного противника в стратосфере. Самолет поднялся на максимальную высоту.

МиГ-31 отработал боевые задачи над Баренцевым морем, поднявшись выше 15 тысяч метров. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"РГ" уже писала о том, военные летчики на учениях отработают боевые задачи в нижних слоях стратосферы над Арктикой. Тогда начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга заявил, что в учениях задействованы десять самолетов Су-24 и пять МиГ-31. Поднимались в небо летчики с аэродрома базирования отдельного смешанного авиаполка Северного флота.

МиГ-31БМ - модернизированный двухместный сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Поднимается в небо при любых погодных условиях и в любое время дня и ночи. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на разных высотах.


Светлана Цыганкова

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Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-24
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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