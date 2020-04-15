На Украине показали проведение испытаний дрона-«камикадзе» «Гром»

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Разработанный украинским НПП «Атлон Авиа» дрон-«камикадзе» «Гром» прошел очередной этап летных испытаний. Это барражирующий боеприпас, который перемещается с помощью мультикоптера и способен выполнять различные задачи.

Процесс испытаний нового украинского дрона был снят на видео для интернет-ресурса Defense Express.

Во время испытательного полета были испытаны несколько режимов управления беспилотником и обнаружения различных целей.

Чтобы опытный образец не был уничтожен, вместо взрывчатки на него установили парашют.

Масса боевой части боеприпаса составляет 3500 граммов. Она может быть осколочно-фугасной, термобарической или кумулятивной.

Общий взлетный вес аппарата – 10 килограммов. Его скорость может достигать 120 км/ч. БПЛА способен непрерывно находиться в воздухе в течение часа.

Оптическая станция с мощной камерой способна находить даже малоразмерные цели с высоты до 1,2 километра.

Мультикоптер является не только средством доставки боеприпаса, но и выполняет функции ретранслятора сигналов управления и телеметрии. Это позволяет расширять дальность передачи данных даже в условиях противодействия средствам радиоэлектронной борьбы противника.