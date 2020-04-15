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Российская газета

Стали известны подробности уничтожения самолета на ВПП в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Стали известны некоторые подробности уничтожения транспортного самолета на аэродроме в 12 километрах к югу от ливийского города Тархуна.

Этот объект контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Инцидент произошел в начале минувшей недели. В Сети появились фотографии практически полностью сгоревших обломков крылатой машины, лежащих на бетонной полосе. По ним видно, что воздушное судно с двумя турбовинтовыми двигателями относится к типу Ан-26/32, хотя вначале сообщалось, что под удар попал более крупный Ан-12.

Источники, близкие к ЛНА, подчеркивали, что борт доставлял только гуманитарный груз с медицинским оборудованием, предназначенным для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Предполагается, что на данной посадочной площадке практически не было эффективных средств пожаротушения, из-за чего возгорание, вызванное попаданием высокоточного боеприпаса, привело к фатальным последствиям.

Обстрел транспортника вел боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, которым управлял находящийся в Ливии турецкий персонал.

Это не первый случай уничтожения транспортных самолетов в Ливии. В конце июля прошлого года силы так называемого Правительства национального единства нанесли ракетный удар по аэропорту Аль-Джуфра, где находись два Ил-76 одной из украинских авиакомпаний. В результате оба самолета полностью сгорели, пилот погиб. Спустя неделю дрон ЛНА расстрелял на взлетной полосе в районе города Мисурата еще один украинский "семьдесят шестой", который доставлял груз уже противникам фельдмаршала Хафтара.


Алексей Моисеев

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Ан-12
Ан-26
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