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Воздушные силы самообороны Японии получили два самолета ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай"

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Самолёт E-2D Advanced Hawkeye.
Самолёт E-2D Advanced Hawkeye.
Источник изображения: northropgrumman.com

ЦАМТО, 14 апреля. Воздушные силы самообороны Японии получили третий и четвертый самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-2D "Эдвансд Хоукай".

Как сообщает Scramble Magazine, самолеты с с.н. 01-3473 (б.н. 169322) и с.н. 01-3474 (б.н. 169323) без лишней огласки прибыли в Японию на а/б "Ивакуни" 7 марта 2020 года.

Ожидается, что после проведения испытательных приемочных испытаний оба E-2D будут передислоцированы на а/б "Мисава", где в составе 601-й эскадрильи находится первый полученный в марте 2019 года самолет с с.н. 91-3471 (б.н. 169320).

Второй E-2D (с.н. 91-3472; б.н. 169321), как сообщается, находится на территории а/б "Норфолк" (США; шт.Вирджиния), где используется для подготовки экипажей.

Как уже сообщал ЦАМТО, в ноябре 2014 года Министерство обороны Японии по результатам тендера выбрало E-2D в качестве самолета ДРЛОиУ следующего поколения для Воздушных сил самообороны страны. Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 самолетов E-2D "Эдвансд Хоукай", а также связанных с контрактом оборудования и услуг 1 июня 2015 года. Общая стоимость продажи оценивается в 1,7 млрд. долл.

С ноября 2015 года по сентябрь 2018 года ВМС США заключили с Northrop Grumman серию контрактов на поставку четырех самолетов E-2D. Летные испытания первого из них начались в ноябре 2017 года.

В сентябре 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 9 дополнительных самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдванст Хоукай", сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 3,135 млрд. долл.

Командование авиационных систем ВМС США 16 ноября 2018 года заключило с Northrop Grumman контракт на покупку материалов с длительными сроками изготовления для производства пятого самолета E-2D для Воздушных сил самообороны Японии.

Министерство обороны США 26 сентября 2019 года объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с корпорацией Northrop Grumman дополнительного соглашения (основного) на проектирование, производство и поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 9 самолетов ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай" для Воздушных сил самообороны Японии. Стоимость соглашения составила 1,362 млрд. долл.

Northrop Grumman передала Воздушным силам самообороны Японии первый самолет ДРЛОиУ E-2D "Эдвансд Хоукай" 29 марта 2019 года. Согласно графику, три следующих E-2D планировалось поставить в период с конца 2019 года до конца 2020 года, а пятый самолет – до конца 2022 года.

Япония эксплуатирует самолеты E-2C "Хоукай" с 1983 года и является крупнейшим оператором E-2 за пределами США. В настоящее время в боевом составе Воздушных сил самообороны Японии имеется 13 самолетов E-2C. По оценке Минобороны Японии, поставка новых E-2D расширит возможности Сил самообороны страны по контролю ситуации в Тихоокеанском регионе.

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