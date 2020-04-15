В соединения РВСН продолжается поставка универсальных тепловых машин УТМ-80М

ЦАМТО, 14 апреля. В подразделения радиационной, химической и биологической защиты Ракетных войск стратегического назначения продолжается поставка универсальных тепловых машин УТМ-80М.

Универсальная тепловая машина УТМ-80М, которая поступила в Новосибирское ракетное соединение, позволяет проводить полную специальную обработку крупногабаритной военной техники (до пяти единиц в час) и техники общевойскового назначения (свыше 30 единиц в час).

Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники, в том числе автономных пусковых установок "Ярс" с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.