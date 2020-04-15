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ЦАМТО

В соединения РВСН продолжается поставка универсальных тепловых машин УТМ-80М

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УТМ-80М
УТМ-80М.
Источник изображения: inprokom.ru

ЦАМТО, 14 апреля. В подразделения радиационной, химической и биологической защиты Ракетных войск стратегического назначения продолжается поставка универсальных тепловых машин УТМ-80М.

Универсальная тепловая машина УТМ-80М, которая поступила в Новосибирское ракетное соединение, позволяет проводить полную специальную обработку крупногабаритной военной техники (до пяти единиц в час) и техники общевойскового назначения (свыше 30 единиц в час).

Разработанный состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники, в том числе автономных пусковых установок "Ярс" с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
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