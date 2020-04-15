ВМС США планируют получить гиперзвуковые ракеты для субмарин к 2028 году

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Военно-морские силы США намерены до конца этого года провести серию статических испытаний отдельных элементов перспективного гиперзвукового вооружения для многоцелевых атомных подводных лодок. Об этом заявил руководитель проектов разработки стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.

Американские ВМС планируют к середине-концу 2020 - х годов получить на вооружение подводных лодок типа "Вирджиния" гиперзвуковые ракеты. О проекте оснащения субмарин таким оружие было объявлено в середине февраля этого года. В рамках проекта предусмотрена разработка ракеты-носителя, несущего гиперзвуковой планер C-HGB. Носитель, стартующий с борта подводной лодки, разрабатывается ВМС самостоятельно, а гиперзвуковой планер - совместно с Армией США.

На текущем этапе запланирована серия статических огневых испытаний двигателей перспективного носителя, а также нескольких технологий, которые в будущем позволят интегрировать новое гиперзвуковое вооружение на субмарины. Полностью работы по проекту должны быть завершены до 2028 года, когда новое оружие должно быть принято на вооружение.

Согласно данным, обнародованным ранее, в рамках программы создается двухступенчатая ракета-носитель диаметром 87,6 сантиметра, которая должна нести гиперзвуковой планер C-HGB. Ракета должна разгонять его до гиперзвуковой скорости, после чего планер самостоятельно должен планировать к цели.

Подводные лодки типа "Вирджиния" блок5 смогут нести по 40 новых ракет.