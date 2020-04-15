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Интерфакс-АВН

Лавров приветствует интерес США к вопросам стратегической стабильности

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия фиксирует интерес США к конкретному обсуждению вопросов стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне пару недель назад звонил Майк Помпео, я хочу с ним в ближайшие дни еще по телефону поговорить. Затрагивал тему возобновления переговоров по вопросам контроля над вооружениями, стратегической стабильности в целом. Мы активно приветствуем такой интерес американских партнеров, потому что мы их уже давно побуждаем к тому, чтобы этими проблемами заниматься более активно", - сказал Лавров в интервью российским и иностранным журналистам.

Он подчеркнул, что у России и США есть намерение "более предметно возобновить работу по стратегической стабильности в целом".

Министр отметил, что одной из тем обсуждения станет освоение космического пространства, ее актуальность признают как в Москве, так и в Вашингтоне.

В 2021 году завершится действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ, однако американская сторона медлит с ответом.

Неопределенность вокруг продления договора СНВ-3 подталкивает к разворачиванию гонки вооружений, сказал в октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин. 6 июня 2019 года Путин заявил, что Россия может не продлевать ДНСВ, у нее есть оружие, которое гарантированно обеспечит ее безопасность.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
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