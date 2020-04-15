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Военное обозрение

Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом

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Источник изображения: topwar.ru

Китай направил России помощь в борьбе с коронавирусом. Гуманитарный груз со средствами индивидуальной защиты и другими средствами направлен в Москву китайской провинцией Хэйлунцзян. Об этом сообщает пресс-служба департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Согласно сообщению, китайская провинция Хэйлунцзян на безвозмездной основе направила Москве, как наиболее пострадавшему региону России, гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. В состав груза входят средства индивидуальной защиты, тест-системы, тепловизоры и другие средства. Груз уже доставлен в столицу.

В Москву доставили 23 тонны гуманитарной помощи из Китайской Народной Республики для борьбы с эпидемией COVID-19. (...) более 220 тысяч медицинских масок, более 100 тысяч перчаток, 2,5 тысячи одноразовых защитных костюмов, 5 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, более 200 тепловизоров и другие средства первой необходимости при борьбе с коронавирусной инфекцией

- говорится в сообщении.

Как поясняется, груз уже передан департаменту здравоохранения Москвы, который распределит полученную помощь в наиболее нуждающиеся в данных средствах медицинские учреждения столицы.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыли китайские вирусологи, эпидемиологи и медицинские эксперты, которые поделятся с российскими коллегами накопленным опытом в борьбе с коронавирусом.

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4 комментария
№1
15.04.2020 08:25
Спасибо китайским товарищам
0
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№2
15.04.2020 08:50
Цитата, Восход сообщ. №1
Спасибо китайским товарищам
спасибо за уханьский вирус ? Россия без них справится, лучше бы вытащили свое китайское население из средневековья, там же люди без водопровода и вперемешку с животными живут.    вирус лишь следствие.
0
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№3
15.04.2020 08:51
Цитата, Telnet сообщ. №2
спасибо за хуаньский вирус ? Россия без них справится, лучше бы вытащили свое китайское население из средневековья, там же люди без водопровода и вперемешку с животными живут.    вирус лишь следствие.

В дурдоме выходной?
0
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№4
15.04.2020 09:08
Цитата, Telnet сообщ. №2
лучше бы вытащили свое китайское население из средневековья, там же люди без водопровода и вперемешку с животными живут
Там люди живут получше чем у нас, это из рассказов тех, кто пожил в Китае несколько лет и поездил по различным его провинциям. Своя азиатская специфика конечно, но если не брать Пекин и города с тяжелой промышленностью, то уровень жизни и благосостояния простых китайцев значительно вырос, по сравнению с тем, что был хотя бы еще 10-15 лет назад.
0
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