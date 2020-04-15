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Российская газета

Работы по созданию семейства боевых роботов "Соратник" начались в РФ

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Источник изображения: Алексей Куденко/РИА Новости

Стартовал первый этап опытно-конструкторской работы по созданию нового семейства боевых комплексов "Соратник" в интересах Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

На портале госзакупок опубликовано сразу несколько документов, подтверждающих выполнение до конца 2020 года первого этапа составных частей опытно-конструкторской работы (ОКР) под шифром "Соратник". Общий объем финансирования по закупкам превышает 130 миллиардов рублей.

Документы опубликовало ОАО "766 Управление производственно-технологической комплектации". Среди его разработок - робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", боевой комплекс "Уран-9".

В заявленные ОКР входят силовая установка, система технического зрения, оптико-локационная станция, боевая машина и другие элементы.

Напомним, заказ на создание боевых роботов "Соратник" концерн "Калашников" (куда входит ОАО "766 УПТК") получил в прошлом году. На форуме "Армия-2019" гендиректор концерна Владимир Дмитриев пояснил, что первый комплекс показали несколько лет назад, однако новый будет представлять собой совершенно другие изделия - целую линейку продуктов.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Соратник БГМ
Уран-6
Уран-9
Компании
766 УПТК
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Робот
РТК
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