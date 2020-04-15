Войти
Российская газета

National Interest назвал Су-34 живой легендой

363
0
0
Источник изображения: rg.ru

The National Interest назвал причину, позволяющую назвать российский Су-34 легендой.


Издание опубликовало статью "Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - легенда по одной простой причине". Автор Калеб Ларсон, чтобы не томить читателей интригой, тут же поясняет, что этот самолет "может достать цели практически везде, в любое время, легко и просто".

По мнению обозревателя, Су-34 - один из самых лучших истребителей-бомбардировщиков в России.

Перечислять преимущества самолета он начинает с большой и вместительной кабины. Пилот может встать в ней в полный рост. Помимо этого кабина оборудована туалетом и небольшим камбузом.

Кабина выполнена в виде бронекапсулы с титановым покрытием, что защищает ее от стрелкового оружия и зенитного огня. Другие компоненты самолета в планере также бронированы.

В дополнение к 12 точкам подвески для различных бомб и ракет, Су-34 вооружен 30-миллиметровой пушкой для наземных атак.

Автор отмечает, что этот самолет имеет уникальную конструкцию. Из-за характерной формы фюзеляжа Су-34 прозвали "Утенком".

Су-34 сочетает большую боевую нагрузку и дальность полета бомбардировщика с высокой маневренностью, свойственной истребителям. Отчасти это связано с конструкцией Су-34, выполненной по схеме продольный триплан.

Одной из наиболее заметных особенностей Су-34 является характерная хвостовая балка в задней части фюзеляжа. Там располагается тормозной парашют, вспомогательный силовой агрегат, дополнительное топливо и система выброса средств радиоэлектронного противодействия (РЭП). Она защищает самолет от ракетных атак.

Завершая статью, Калеб Ларсон делает вывод, что Су-34, несмотря на отсутствие систем "стелс", стал одним из самых способных самолетов своего поколения. И в ближайшее время он останется востребованным.


Олег Корякин (Казань)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Похожие новости
27.02.2019
ВКС России примут участие в МАКС-2019
14.02.2018
Страшные серии для экспертов НАТО
03.11.2015
Российский истребитель Су-35 против китайского J-11: кто победит? ("The National Interest", США)
02.04.2015
ВВС России представят на форуме "Армия-2015" С-400 и "Панцирь-С"
11.08.2011
Пятнадцать самолетов трех пилотажных групп выступят на МАКС-2011
17.01.2011
НАПО увеличит в нынешнем году производство самолетов в 1,5 раза
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.04 09:08
  • 4
Китай прислал Москве помощь для борьбы с коронавирусом
  • 15.04 08:49
  • 7
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 15.04 08:22
  • 1
Полковник, прапорщик и мичман: в армии нашли COVID-19
  • 15.04 08:12
  • 1
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 15.04 08:08
  • 222
Страна не работает до 30 апреля
  • 15.04 07:51
  • 10
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 15.04 07:45
  • 487
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 15.04 07:41
  • 14
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 15.04 07:27
  • 1
Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию
  • 15.04 07:06
  • 3
Рогозин похвалился «белой атлетичной красавицей»
  • 15.04 06:49
  • 1
Россия застолбит место на Луне
  • 15.04 03:59
  • 11
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"
  • 15.04 03:54
  • 3
Сможет ли охотиться «Охотник»?
  • 15.04 01:55
  • 1
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
  • 15.04 01:12
  • 8
На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" выявлено уже более 200 заболевших коронавирусом