National Interest назвал Су-34 живой легендой

The National Interest назвал причину, позволяющую назвать российский Су-34 легендой.

Издание опубликовало статью "Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - легенда по одной простой причине". Автор Калеб Ларсон, чтобы не томить читателей интригой, тут же поясняет, что этот самолет "может достать цели практически везде, в любое время, легко и просто".

По мнению обозревателя, Су-34 - один из самых лучших истребителей-бомбардировщиков в России.

Перечислять преимущества самолета он начинает с большой и вместительной кабины. Пилот может встать в ней в полный рост. Помимо этого кабина оборудована туалетом и небольшим камбузом.

Кабина выполнена в виде бронекапсулы с титановым покрытием, что защищает ее от стрелкового оружия и зенитного огня. Другие компоненты самолета в планере также бронированы.

В дополнение к 12 точкам подвески для различных бомб и ракет, Су-34 вооружен 30-миллиметровой пушкой для наземных атак.

Автор отмечает, что этот самолет имеет уникальную конструкцию. Из-за характерной формы фюзеляжа Су-34 прозвали "Утенком".

Су-34 сочетает большую боевую нагрузку и дальность полета бомбардировщика с высокой маневренностью, свойственной истребителям. Отчасти это связано с конструкцией Су-34, выполненной по схеме продольный триплан.

Одной из наиболее заметных особенностей Су-34 является характерная хвостовая балка в задней части фюзеляжа. Там располагается тормозной парашют, вспомогательный силовой агрегат, дополнительное топливо и система выброса средств радиоэлектронного противодействия (РЭП). Она защищает самолет от ракетных атак.

Завершая статью, Калеб Ларсон делает вывод, что Су-34, несмотря на отсутствие систем "стелс", стал одним из самых способных самолетов своего поколения. И в ближайшее время он останется востребованным.

Олег Корякин (Казань)