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ТАСС

В России начались опытно-конструкторские работы по созданию боевых роботов "Соратник"

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Боевой робот "Соратник"
Боевой робот "Соратник".
Источник изображения: ГК "Калашников"

Работы должны быть выполнены до 31 декабря

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию боевых робототехнических комплексов "Соратник" начались в России. Это следует из размещенных на сайте госзакупок материалов.

Согласно документам, ОКР должны выполнить до 31 декабря 2020 года. Разработкой занимается ОАО "766-е управление производственно-технологической комплектации" (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех").

Заказ на разработку изложен в шести заявках, по которым должны быть созданы боевая машина, силовая установка, оптико-локационная станция, системы технического зрения и ряд других составных систем.

Совокупная стоимость ОКР превышает 128 млн рублей.

В июне 2019 года в преддверии форума "Армия-2019" Владимир Дмитриев, занимавший тогда пост генерального директора "Калашникова", сообщил, что концерн получил от Минобороны России техзадание на разработку робототехнического комплекса "Соратник". Он пояснил, что это будет целая линейка роботов, отличающаяся от ранее созданного в концерне одноименного робототехнического комплекса.

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Страны
Россия
Продукция
Соратник БГМ
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
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Дмитриев Владимир
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Робот
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