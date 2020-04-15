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Военное обозрение

В России пройдёт единый день закладки кораблей

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Источник изображения: http://kerch.krimchel.ru/

В России пройдет единый день закладки кораблей, несмотря на коронавирус. Дата запланирована на конец апреля этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Единый день закладки кораблей намечен на 28 апреля, именно эта дата стоит в планах ОСК. Имеется вероятность ее переноса, но не более на день-два. Всего, по словам источника, планируется закладка четырех надводных кораблей и двух субмарин: двух УДК, двух фрегатов и двух атомных подводных лодок.

28 апреля должны быть заложены два универсальных десантных корабля (УДК) на заводе "Залив" в Крыму, два фрегата проекта 22350 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и две многоцелевые подлодки проекта 855М на "Севмаше" в Северодвинске

- приводит агентство слова источника.

Сообщается, что несмотря на коронавирус, строительство боевых кораблей для Военно-морского флота продолжится в плановом порядке, с учетом профилактических мер.

Между тем как пишет ТАСС, на "Северной верфи" и на "Севмаше" комментировать информацию о закладке новых кораблей отказались, а пресс-служба керченского "Залива" отметила, что не располагает официальными данными о закладке универсальных десантных кораблей.

Ранее Минобороны сообщало, что в 2020 году всего планируется заложить 22 боевых корабля и судна в интересах Военно-морского флота России. При этом утверждалось, что фрегаты проекта 22350 будут заложены в Санкт-Петербурге по модернизированному варианту.

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Страны
Россия
Компании
Залив СЗ
ОСК
Северная верфь
Севмаш
Проекты
2020-й год
22350
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