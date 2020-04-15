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Российская газета

Авианосцу Harry S. Truman запретили приближаться к берегу

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Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

Несмотря на завершение боевого дежурства, авианосная ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman останется в море на неопределенное время, чтобы уберечь экипажи кораблей от коронавируса.

- Хотя ударная группа уже выполнила два развертывания подряд без капитального ремонта, АУГ Harry S. Truman остается единственной боеспособной ударной группой на восточном побережье и должна сохранять готовность, - цитирует USNI News заявление штаба 2-го флота США.

Эскадра, в которую помимо авианосца входят ракетный крейсер Normandy, эсминцы Farragut, Forrest Sherman и Lassen, будет крейсировать у восточного побережья США до особого распоряжения. Экипажи кораблей станут выполнять тренировки по плану подготовки к развертыванию, рассказал журналистам командующий 2-м флотом вице-адмирал Эндрю Льюис.

АУГ во главе с Harry S. Truman вышла на боевую службу в ноябре 2019 года после срочного ремонта и провела два развертывания подряд - по большей части у берегов Ирана , - из-за критической ситуации с авианосцами на атлантическом побережье. Из шести кораблей этого класса в составе 2-го флота исправны лишь два. Dwight D. Eisenhower сменил Harry S. Truman на боевом дежурстве в Аравийском море, еще три авианосца типа Nimitz находятся на ремонте, затянувшемся из-за срыва сроков верфями. Новейший Gerald R. Ford продолжает борьбу с "детскими болезнями".

В Тихоокеанском флоте США коронавирус вывел из строя два авианосца. Theodore Roosevelt стоит в гавани Гуама, в его команде более 550 заболевших. Ronald Reagan находится на карантине в японском порту Йокосука. На его борту более 50 человек инфицированы COVID-19.


Антон Валагин

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