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Известия.ru

Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy/Jesse L. Gonzalez

Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря эсминец «Портер» ВМС США. Об этом сообщили в понедельник, 13 апреля, в Центре управления обороной России.

«Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в 18 часов 30 минут 13 апреля 2020 года в акваторию Черного моря эсминец УРО «Портер» ВМС США. Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США», — говорится в заявлении Центра управления обороной.

Ранее 13 апреля шестой оперативный флот США сообщил, что ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) направляется в Черное море для взаимодействия с черноморскими странами-партнерами в целях обеспечения безопасности на море, отметили представители флота.

Осенью 2019 года корабль ВМС США заходил в Черное море, тогда его целью была демонстрация приверженности Соединенных Штатов свободе судоходства и союзникам по НАТО.


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