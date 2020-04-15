Юбилей «отца народа» Пхеньян отметил запусками крылатых ракет

Командование ВС Южной Кореи сообщило, что КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря.

«Выпущенные из северокорейского Манчона на востоке страны снаряды являются крылатыми ракетами малой дальности», - говорится в заявлении Объединённого комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, передает агентство France-Presse.

В последние годы Пхеньян неоднократно испытывал баллистические ракеты, которые поднимаются высоко над Землей, а затем направляются к своим целям на высокой скорости. В отличие от этого, крылатые ракеты движутся на малых высота, иногда всего в нескольких метрах над поверхностью, что затрудняет их обнаружение, отмечает AFP.

«Южная Корея и разведывательные органы США внимательно отслеживают ситуацию», - предупредили в Сеуле. По оценкам южнокорейских военных, ракеты пролетели более 150 километров.

Комментаторы связывают нынешние ракетные пуски Пхеньяна с предстоящей годовщиной дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена - 15 апреля.